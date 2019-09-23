23 Eylül 2019

Başbakan Johnson liderliğindeki Britanya hükümetinin Brexit görüşmeleri için Brüksel'e gönderdiği teklifi görmeden önce SKY News kanalına konuşan Juncker, "Brexit'in gerçekleşeceğine ikna oldum" dedi.

Juncker, bir anlaşma olmaması halined Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda arasında bir sınır olup olmayacağı surosuna, "Evet bir sınır olacak. Avrupa Birliği'nin ve Birlik'in iç pazarının çıkarlarını korunması için bu yapmamız gerekli" yanıtını verdi.

Otomotiv sektörü uyardı

Britanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmasından yaklaşık 1 aylık bir sürenin kaldığı ortamda, Avrupa Birliği'nin otomotiv sektörü anlaşmasız Brexit'in yol açacakları konusunda uyarılarda bulunmak için güç birliği yaptı.

Britanya da dahil olmak üzere AB'de 13,8 milyon kişiye istihdam sağlayan Avrupa otomotiv sektörünün temsilcileri, Avrupa Otomobil İmalatçıları Birliği, Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Birliği ve 17 ülkeden otomotiv birlikleri, anlaşmasız bir Brexit'in sektöre etkisi konusunda uyarıda bulundular.

Yapılan uyarıda, Britanya'nın planlandığı gibi 31 Ekim'de bir anlaşma olmadan Avrupa Birliği'nden ayrılması halinde üretimde yaşanacak durmaların sadece Britanya'ya dakikada maliyetinin 50 bin GBP olacağı vurgulandı.

Yazılı açıklamada, "Britanya'nın AB'den bir anlaşma olmadan ayrılması ticaret şartlarında sismik bir kaymayı tetikleyecek, milyarlarca euro tutarında tarifeler Kanal'ın iki tarafında tüketici seçimlerini ve satın alma güçlerini etkileyecek" ifadelerine yer verildi.