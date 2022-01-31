Justin Trudeau, COVID-19 pozitif çıktı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trudeau, COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve şu ana kadar "iyi" hissettiğini açıkladı.

Trudeau, "Kendimi iyi hissediyorum ve bu hafta halk sağlığı yönergelerini izleyerek uzaktan çalışmaya devam edeceğim. Millet, lütfen aşı olun." ifadesini kullandı.

Üç doz aşısını yaptırmıştı

CBC’nin haberine göre, Trudeau, çocuklarından birinin COVID-19 testinin geçen hafta pozitif çıkmasından bu yana tecritteydi. Kanada Başbakanı, geçen yıl ilk iki COVID-19 aşısını olmuş ve bu ayın başlarında destekleyici doz olan üçüncü aşıyı yaptırmıştı.

Başbakan Trudeau’nun eşi Sophie Gregoire Trudeau da Mart 2020'de salgının ilk günlerinde COVID-19'a yakalanmıştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve ailesi, zorunlu aşı uygulamasına karşı çıkan kamyon şoförleri ve diğer aşı karşıtı protestocuların eylemi nedeniyle başkent Ottawa’da ikamet ettikleri resmi konut olan Rideau Cottage'dan açıklanmayan bir yere nakledilmişlerdi.