Kaba müşteriden gizli 'intikam'... O gelmeden 10 dakika önce çay poşetini...

Garsona kötü davranan insan profiliyle hemen hemen hepimiz karşılaşmışızdır… Sipariş ettiği ürün geç, eksik ya da canının istediği gibi gelmediği için öfkelenir ve kendisine hizmet eden insanı nezaket kurallarını ayaklar altına alarak tersler, paylar ya da ona bağırır çağırır…

Şimdi okuyacağınız haber, bu insan profilini yakından ilgilendiriyor. Zira sürekli baskı altında çalışan garsonlara ya da hizmet sektörü çalışanlarına kötü muamelede bulunanlar da -her ne kadar kabul edilemez olsa da- ‘intikam’ saldırılarının hedefi olabiliyor.

Son dönemde düşen siparişleri nedeniyle zor günler geçiren ve CEO değişikliğine giden uluslararası bir kahve zincirinin Kanada, Toronto şubesinde gerçekleştiği öne sürülen bir ‘intikam’ vakası ses getirdi.

Mide bulandıran anı

New York Post’un haberine göre; kahve zincirinde geçmişte altı yıl çalışmış bir barista kaba müşterilerden tek intikam alma yönteminin siparişlerini kirletmek olduğunu ifade etti.

Bu gönderinin altına hizmet sektöründe çalışan pek çok insan kendi deneyimlerini aktararak yorumlar yaptı. Bir kişinin ise “Bir arkadaşım” olarak başlayarak anlattığı şu hikâye ise mide bulandırdı: Çok kaba bir kadının çay poşetini o gelmeden 10 dakika evvel klozetin çanağına sürerdi. Kadın dışkıyla kirlenen çayı her gün içerdi.