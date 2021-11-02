Kabil'de askeri hastaneye bombalı saldırı
Afganistan'ın en büyük askeri hastanesine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği 34 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkenin en büyük askeri hastanesine bombalı saldırı düzenlendi.
Vezir Ekber Han bölgesindeki Serdar Muhammed Davud Han Hastanesi'nin önünde infilak ettirilen ilk bombanın ardından, çevrede ikinci bir patlama meydana geldi.
Patlamaların ardından hastanenin içerisinden silah sesleri duyuldu.
Taliban yetkilileri olayla ilgili henüz açıklama yapmazken bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı. (AA)
Kabil'de askeri hastaneye düzenlenen saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybederken 34 kişi yaralandı. (Reuters)