Kabil'de camiye saldırı
Hazara Şiilerine ait camide intihar saldırısı düzenlendi. Görgü tanıkları, camideki 30 kişinin öldüğünü öne sürdü.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hazara Şiilerine ait bir camide intihar saldırısı düzenlendi.
Güvenlik yetkilileri, bir kişinin, başkentin Daşti Barçi bölgesinde Hazara Şiilerine ait İmam Zaman Camisi'nin içinde üzerine yerleştirdiği bombayı patlattığını açıkladı.
Yetkililer, saldırıdaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapmazken görgü tanıkları, camideki 30 kişinin öldüğünü öne sürdü.
Saldırının ardından bölgede silahlı seslerinin duyulduğu belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA