ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
18 °C
  • Dünya
  • Kabil'de camiye saldırı

Kabil'de camiye saldırı

Hazara Şiilerine ait camide intihar saldırısı düzenlendi. Görgü tanıkları, camideki 30 kişinin öldüğünü öne sürdü.

Kabil'de camiye saldırı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hazara Şiilerine ait bir camide intihar saldırısı düzenlendi.

Güvenlik yetkilileri, bir kişinin, başkentin Daşti Barçi bölgesinde Hazara Şiilerine ait İmam Zaman Camisi'nin içinde üzerine yerleştirdiği bombayı patlattığını açıkladı.

Yetkililer, saldırıdaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapmazken görgü tanıkları, camideki 30 kişinin öldüğünü öne sürdü.

Saldırının ardından bölgede silahlı seslerinin duyulduğu belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.