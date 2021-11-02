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Kabil'de hastaneye bombalı saldırı

Afganistan'ın en büyük askeri hastanesine bombalı saldırı düzenlendi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkenin en büyük askeri hastanesine bombalı saldırı düzenlendi.

Vezir Ekber Han bölgesindeki Serdar Muhammed Davud Han Hastanesi'nin önünde infilak ettirilen ilk bombanın ardından, çevrede ikinci bir patlama meydana geldi.

Patlamaların ardından hastanenin içerisinden silah sesleri duyuldu.

Taliban yetkilileri olayla ilgili henüz açıklama yapmazken bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.

Saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

 

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