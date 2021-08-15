Kabil'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

2014'ten beri Afganistanın cumhurbaşkanı olan Eşref Gani, bir uçakla ülkesini terk etti. Gani, dün vatanını savunmaya devam edeceğini duyurmuştu.

Reuters, Eşref Gani'nin Tacikistan'a gitmek için ülkeyi terk ettiğini iddia etti.

Başkanlık sarayı Taliban'ın elinde

Reuters Taliban'ın Afgan başkanlık sarayının kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit de hükümet güçlerinin başkent Kabil'den ayrılması nedeniyle kentin ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladıklarını açıkladı.

Mücahit, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başkenti barışçıl şekilde devralmak istediklerini ve bu nedenle güç kullanmadıkları ancak hükümet güçlerinin bölgeden ayrılıp binaları boşalttığını belirtti.

Bunun üzerine olası hırsızlık olaylarının da önlenmesi için merkezde ve kamu binalarında kontrolü almaya başladıklarını kaydeden Mücahit, "kentte güvenliği sağlayacakları" ifadesini kullandı. Mücahit, Taliban'ın sivillerin evlerine girilmesine izin vermeyeceğini ifade etti.

ABD Büyükelçiliği: Kabil havalimanın ateş altında

Afganistan'da ABD Büyükelçiliği'nin yayımladığı güvenlik uyarısına göre, Kabil havalimanının ateş altında olduğu öne sürüldü.

Bölgedeki ABD vatandaşlarının kendilerini güvene alması talimatı verildi. Büyükelçiliğin tahliye operasyonu tamamlandıktan sonra Kabil'den ayrılmak için yardıma ihtiyacı olan Amerikalıların internet üzerinden kayıt yaptırması istendi.