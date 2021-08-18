Kaçak Cumhurbaşkanı Gani: Kan dökülmesin diye ayrıldım

Afganistan'dan kaçtıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ortaya çıkan ve beraberinde 160 milyon dolar götürdüğü iddia edilen Gani, Facebook'tan yayınladığı videoyla kendini savundu.

Gani, BAE'de olduğunu doğrulayarak, "Kan dökülmesini önlemek için ülkeden ayrılmak zorunda kaldım. Felaketin önlenmesi için BAE'deyim. Afganistan halkının gerçek İslami ve ulusal başarılarını elde etmek ve Afganların adaleti için çalışmalarıma geri dönebilmek için istişare halindeyim." ifadelerini kullandı.

Kabil'de kalması halinde şiddet olaylarının yaşanacağına işaret eden Gani, kaçışının detaylarını bilmeyenyerin kendisini yargılayamayacağını söyledi.

'Yüklü miktarda parayı da götürdü' iddiaları

Kaçak Cumhurbaşkanı Gani, Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği Sözcüsü Nikita İşçenko'nun kendisinin ülkeyi terk ederken yanına yüklü miktarda para götürdüğü iddialarını da reddetti.

Rus diplomatın iddialarının "yersiz" olduğu yorumunu yapan Gani, "Tamamen yalan ve yersiz. Bu, BAE gümrüğüyle kanıtlanabilir. Ayakkabılarımı değiştirecek zaman bile bulamadım. Güvenlik görevlileri devletin başı olarak çok acil bir tehdit olduğu için ayrılmamı istediler." şeklinde konuştu.

Gani, Afgan hükümetinin Taliban'la görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının "kendi hataları" olduğu değerlendirmesinde bulunarak, Taliban'a barışçıl yollarla iktidarı devretmek istediğini ancak kendi isteği dışında Afganistan'dan çıkarıldığını sözlerine ekledi.