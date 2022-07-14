Kaçak Devlet Başkanı e-mail yoluyla istifa etti
Sri Lanka’da ekonomik kriz nedeniyle yaşanan olaylarda ülkesinden kaçan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, e-mail yoluyla istifa mektubunu Sri Lanka Parlamento Başkanına yolladı.
Sri Lanka’da ekonomik kriz nedeniyle patlak veren protestolar sonrası Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ülkeyi terk etmişti. Maldivler’e ardından da Singapur’a geçen Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın, e-mail yoluyla istifa mektubunu Sri Lanka Parlamento Başkanına yolladığı bildirildi.
Rajapaksa'nın Singapur'a varmasından kısa bir süre sonra gönderilen mektubun e-posta biçiminde kabul edilip edilmeyeceği henüz net değil. Parlamento Başkanının Ofisinden bir kaynak, Rajapaksa'nın istifasının anayasal olarak zorunlu kılınan süreç tamamlandıktan sonra açıklanacağını ifade etti.
Protestolarda 1 kişi öldü, 84 kişi yaralandı
Başbakan Ranil Wickremesinghe’nin 30 gün boyunca geçici Devlet Başkanlığı görevine getirilmesiyle ülkede tansiyon yeniden yükselmiş, protestocular Başbakanlık ofisini basmıştı. Gösteriler sırasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.