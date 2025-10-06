Kaçak 'Nutella' krizi
İsveç'e kaçak getirilen 2 bin 260 kavanoz Nutella, yeni ambalaj yasası nedeniyle imha edilemiyor.
İsveç’in Malmö kentinde kaçak yollarla getirilen 2 bin 260 kavanoz Nutella, 2024’te yürürlüğe giren ambalaj yasasına takıldı.
İçerik ve kavanoz ayrı imha edilmek zorunda ancak belediyenin uygun tesisi yok. Ürünler yok edilemiyor, hükümetten özel izin isteniyor.
Paletler üzerinde bekliyor
Malmö Çevre Ajansı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kavanozların aylardır depoda paletler üzerinde beklediğini doğruladı.
Çevre İdaresi Başkanı Arvid Nordland, yerel gazete Sydsvenskan’a yaptığı açıklamada, “Bu ayırma işlemini gerçekleştirecek ne koşullarımız ne de tesislerimiz var” dedi.