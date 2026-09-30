Kaçırıldığı iddia edilen uçakla ilgili Netanyahu'dan açıklama

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Sabah saatlerinde Dubai'den İsrail'e giden bir uçağın kaçırıldığı iddiasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olayın ayrıntılarına ilişkin açıklama yaptı.

Netanyahu, "İsrail vatandaşları, bu sabah Dubai'den İsrail'e yapılan bir uçuşta son derece ciddi bir güvenlik olayı yaşandı. Uçaktaki yolcuların neredeyse tamamı İsrailliydi. Uçuş sırasında, İsrail'e yaklaştıkları sırada pilotlardan biri diğer pilotu bıçakladı ve görünüşe göre uçaktaki herkesle birlikte uçağı düşürmeye çalıştı" dedi.

Yolcu ve mürettebat kokpite girdi

Olay sırasında uçakta bulunan İsrailli bir yolcuyla konuştuğunu belirten Netanyahu, yaşananları da bu görüşmeye dayanarak aktardı.

Buna göre uçak kendi etrafında dönmeye başladıktan sonra hızla irtifa kaybetti. Bir yolcu ile mürettebat üyesi kokpite girerek, uçağın sistemlerine sabotaj yapmaya çalıştığı öne sürülen pilotu etkisiz hale getirdi. Ardından uçakta bulunan başka bir uçuş ekibi kokpite geçerek uçağı yeniden kontrol altına aldı.

Netanyahu, "Olağanüstü beceri ve cesaret gösteren bu kahramanları selamlıyorum. Çok sayıda insanın hayatını kurtardılar ve büyük bir felaketi önlediler" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'a güvenli iniş

Uçak daha sonra Suudi Arabistan'daki bir havalimanına güvenli şekilde indi. Netanyahu, yolcuların tehlikeyi atlattığını, diğer pilotu bıçakladığı belirtilen pilotun ise gözaltına alınarak Suudi makamlarınca sorgulandığını açıkladı.

İsrail'in yolcuların güvenliği ve ülkelerine dönüşü için ilgili makamlarla temas halinde olduğunu belirten Netanyahu, güvenlik birimlerine olası başka tehditlere karşı hazırlıklı olunması talimatı verdiğini de bildirdi.

Netanyahu, "Durum değerlendirmelerini kesintisiz sürdürüyoruz ve gelişmelere göre sizi bilgilendireceğiz" dedi.