Kaddafi davası bitti, Sarkozy için cezaevi dönemi başlıyor

Fransa siyasetinde tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor. Ülkenin eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 yılındaki seçim kampanyasının dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi tarafından finanse edilmesiyle ilgili davada suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum edildi.

Paris Ceza Mahkemesi’nin 25 Eylül’deki kararı sonrası tutukluluk süreci kesinleşen Sarkozy, bugün Paris’teki La Santé Cezaevi’ne girerek cezasını çekmeye başlayacak.

Fransa tarihinin ilk hükümlü cumhurbaşkanı

Fransa tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanı cezaevine girecek. Daha önce bu denli üst düzey bir makamda olup hapse giren son isim, İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazi işbirlikçisi Mareşal Philippe Pétain olmuştu.

Sarkozy’nin ailesi, evinden ayrılacağı gün için destek mitingi çağrısı yaptı. Eski cumhurbaşkanı eşi Carla Bruni ile birlikte sabah saat 10.15’te evinden çıkarak cezaevine gitti.

Avukatları, Sarkozy’nin serbest bırakılması için başvuru yaparken, mahkemenin karar vermesi için iki aylık süresi bulunuyor. Ancak kararın daha erken açıklanması bekleniyor.

11 metrekarelik hücrede kalacak

Fransız basınına göre Sarkozy, güvenlik gerekçesiyle tek kişilik bir hücrede tutulacak. Le Figaro ve BFMTV’nin haberlerine göre 70 yaşındaki siyasetçi, 11 metrekarelik pencereli bir odada kalacak.

La Santé Cezaevi yönetimi, eski cumhurbaşkanını genel mahkûmlardan uzak tutma kararı aldı.

Bazı kaynaklar, Sarkozy’nin halk arasında “VIP bölümü” olarak bilinen, korunmaya muhtaç mahkûmlara ayrılan özel kanatta kalabileceğini belirtti.

Bu bölümde 9 metrekarelik 18 hücre bulunuyor ve mahkûmlar diğerlerinden tamamen izole şekilde tutuluyor.

“Hapishaneden korkmuyorum”

Sarkozy, cezaevine girmeden önce La Tribune Dimanche gazetesine yaptığı açıklamada, “Hapishaneden korkmuyorum. Santé hapishanesi önünde bile başımı dik tutacağım” dedi.

Le Figaro gazetesine verdiği röportajda ise, “Hiçbir özel talebim yok. Adaletin kararına saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Suçlamalar ve karar

Sarkozy, “Libya davası” olarak bilinen soruşturmada dört ayrı suçtan yargılanıyordu:

* Kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme

* Pasif yolsuzluk

* Yasa dışı kampanya finansmanı

* Suç örgütü kurma

Mahkeme, diğer üç suçtan beraat kararı verirken, Sarkozy’yi suç örgütü kurmak suçundan mahkum etti. Cezanın niteliği gereği, temyiz süreci sonuçlanmadan cezaevine girmesi zorunlu hale geldi.

Macron ve Fransız siyasetinden destek

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski lider hakkında yapılan eleştirilere yanıt verirken, “Hukuk devletimizde masumiyet karinesi ve temyiz hakkı her zaman korunmalıdır” açıklamasını yaptı.

17 Ekim’de Elysee Sarayı’nda Sarkozy ile görüştüğünü doğrulayan Macron, bu görüşmenin “insani bir jest” olduğunu belirtti ve yargının bağımsızlığına vurgu yaptı.

Adalet Bakanı Gérald Darmanin ise güvenlik gerekçesiyle Sarkozy’yi cezaevinde ziyaret edeceğini açıkladı.