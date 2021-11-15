Kaddafi'nin adaylığı reddedildi
Libya'da Seyfülislam Kaddafi’nin başkanlık seçimi için yaptığı adaylık başvurusu reddedildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Libya Yüksek Seçim Komisyonu, Seyfülislam Kaddafi’nin başkanlık seçimlerine adaylığını reddetti.
Devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin 24 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimleri için dün adaylık başvurusu yaptığı açıklanmıştı.
Ülkenin güneyinde yer alan Sebha kentindeki seçim merkezine bizzat giden Kaddafi, 2011'den bu yana ilk kez ortaya çıkmıştı.