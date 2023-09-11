Kadın futbolcuyu öpen federasyon başkanından istifa
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, ödül töreninde kadın futbolcuyu dudağından öpmesinin ardından istifa etti.
Saniye Belci Kavasoğlu
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, İspanya kadın futbol takımının Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından ödül törenindeki hareketiyle gündeme gelmişti.
Rubiales, futbolcu Jenni Hermoso'yu rızası dışında dudağından öptüğü için FIFA tarafından tüm müsabakalar için 90 günlük men cezasına çarptırılmıştı.
İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), dün yayımladığı açıklamasında,Rubiales'in istifasını doğruladı.
RFEF'in açıklamasında Rubiales'in UEFA başkan yardımcılığı görevini bıraktığı da kaydedildi.