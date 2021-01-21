Kahire, Libya diyalog toplantılarına ev sahipliği yapıyor

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Katar ile birlikte 2017 yılından bu yana askıya alınan diplomatik ilişkileri yeniden tesis etme kararı aldıklarını duyurdu. Mısır hafta başında da Katar’a yönelik uçuşların yeniden başladığını duyurmuştu. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır bloğu ile Katar arasındaki diplomatik kriz 5 Ocak'ta Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinde imzalanan bildiriyle sona ermişti. Mısır ile Katar’ın diplomatik ilişkileri başlatması da bu zirvede alınan kararlar sonrası beklenen adımlardan biri ancak uzmanlara göre bu barış İhvan hareketi olarak da bilinen Müslüman Kardeşler’e desteğin durdurulmasına bağlı olacak.

Kahire merkezli Al-Ahram Siyasi ve Stratejik Çalışmalar Merkezi uzmanı Atef Saadawi, Xinhua’ya yaptığı açıklamada ilişkilerin düzelmesi için niyet olduğunu belirterek şöyle devam ediyor: “Mısır-Katar ilişkilerinin Katar’ın Mısır’ın taleplerine olan tepkisine göre değişecek. Bu taleplerden biri de Doha’nın Mısır’ın içişlerine karışmaması ve Müslüman Kardeşler hareketine desteğini sonlandrması.”

Yabancı savaşçıların Libya’yı terk etmesi için yarına kadar süre

Libyadaki taraflar arası diyalog toplantılarına da ev sahipliği yapan Mısır, Kahire’de bir araya gelen tarafların aralık ayında yapılacak seçimler öncesinde bir anayasa referandumu düzenlenmesi konusunda da karar aldığını duyurdu. Mısır Dışişleri’nden yapılan açıklamada "Mısır, Hurgada'da Libyalı gruplar arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor... Ve 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan genel seçimler ışığında anayasa taslağı üzerinde referandum yapılması için anlaşmaya varılmasına imkan tanıyan çabaları takdirle karşılıyor" ifadelerine yer verildi. Mısır'da, Libya sorununa siyasi çözüm ve yeni anayasa sürecinin ele alındığı toplantılara, Trablus merkezli hükümet temsilcileri ile Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi yetkilileri katılmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ise 23 Ekim’de Cenevre’de düzenlenen ve 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda imzalanan kalıcı ateşkes uyarınca tüm yabancı savaşçıların cumartesi gününe kadar ülkeyi terk etmesi çağrısı yaptı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Tüm yabancı savaşçıların ve paralı askerlerin Libya'dan ayrılması ve BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'ya yönelik silah ambargosuna tam ve koşulsuz saygı gösterilmesi de dahil, ateşkesin gecikmeden ve derhal uygulanmasını sağlamak için her iki tarafı destekleyen ülkeleri ve daha geniş kapsamda uluslararası topluluğu" üzerine düşeni yapmaya çağırdı.