Kalibaf: Ateşkes ihlal edilirken Hürmüz Boğazı’nın açılması imkansız

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ateşkes sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut koşullarda Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasının mümkün olmadığını ifade etti. Kalibaf, ateşkesin ihlal edildiğini ileri sürerek, sürecin ancak saldırıların tamamen durması halinde anlam taşıyacağını söyledi.

Kalibaf yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Tam bir ateşkes, ancak deniz ablukasıyla ve dünya ekonomisinin rehin alınmasıyla ihlal edilmediği, ayrıca tüm cephelerdeki Siyonist savaş kışkırtıcılığının durdurulduğu takdirde bir anlam ifade eder.

Ateşkesin bu denli açık bir şekilde ihlali söz konusuyken Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması imkansızdır.

Askeri saldırganlıkla hedeflerine ulaşamadılar, zorbalıkla da ulaşamayacaklar.

İlerlemenin tek yolu İran ulusunun haklarını tanımaktır.