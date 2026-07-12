Kalibaf'tan ABD'ye: Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Tahran yönetiminden ABD'ye bir uyarı daha geldi.

Sosyal medya platformundaki hesabından, İran ile ABD arasındaki mutabakat zaptının 5. maddesinin görsel metnini paylaşan İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, açıklama olarak, "Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi" ifadesini kullandı.

Kalibaf ayrıca ABD’ye "Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin" uyarısında bulundu​​​​​​​.