Kalibaf'tan ABD'ye: Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi
İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarının ardından Washington'a sert mesaj verdi. İran ile ABD arasındaki mutabakatın ilgili maddesini paylaşan Kalibaf, "Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi. Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin." ifadelerini kullandı.
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Tahran yönetiminden ABD'ye bir uyarı daha geldi.
Sosyal medya platformundaki hesabından, İran ile ABD arasındaki mutabakat zaptının 5. maddesinin görsel metnini paylaşan İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, açıklama olarak, "Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi" ifadesini kullandı.
Kalibaf ayrıca ABD’ye "Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin" uyarısında bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA