Kalıcı oje dönemi sona eriyor! Güzellik trendine yasak geldi

Avrupa Birliği, Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) içeren jel ojelerin piyasaya arzını ve kullanımını yasakladığını duyurdu. Yasak, 1 Eylül 2025 itibarıyla uygulanmaya başladı.

TPO, ojede kurumayı hızlandırmak ve rengi korumak için kullanılıyor. Araştırmalara göre TPO, doğurganlığı zarar verdiği gibi kansere de yol açıyor.

Mevcut stoklar da kullanılmayacak

Yapılan değerlendirmeler sonucunda TPO, “CMR 1B maddesi” kategorisine alındı. Bu kategori; kanserojen, mutajen ya da üreme için toksik kabul edilen maddeleri kapsıyor.

AB tarafından yayımlanan Q&A (Questions & Answers) dokümanında da, 1 Eylül 2025'ten itibaren TPO içeren ürünlerin satılmayağı ve kullanılmayacağı kaydedildi.

Ayrıca, güzellik salonları ve kuaförlerde de mevcut stokların kullanımının yasaklandığına vurgu yapıldı.

Farklı bir görüş öne sürüldü

İngiltere’de bulunan CTPA (Cosmetic, Toiletry and Perfumery Association) ise AB'den farklı bir görüş öne sürdü. CTPA, salonların ellerinde bulunan stokları kullanabileceğini, ancak yeni ürün alamayacaklarını kaydetti.

Fakat AB, bu açıklamayı kabul etmedi ve kullanımının da yasak olduğuna özellikle vurgu yaptı.

Güzellik salonlarının bu süreçte alternatif ürünlere yönelmelerinin beklendiği kaydedildi.

İngiltere, yasağı 2026 yılı itibarıyla uygulayacak.