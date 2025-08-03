Kaliforniya'da yangın alarmı! 12 bin hektar kül oldu: Sadece yüzde 5'i kontrol altında
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Padres Ulusal Ormanı'nda günlerdir süren orman yangınları, 12 bin hektardan fazla alanı küle çevirdi. Yetkililerin "dik ve engebeli arazi" nedeniyle müdahalede zorlandığını belirttiği yangın, kuru ve sıcak havanın etkisiyle hızla yayılmaya devam ediyor. Çevredeki 70 kişi tahliye edilirken, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Yangının ise yalnızca yüzde 5'i kontrol altına alındı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Padres Ulusal Ormanı'nda günlerdir süren yangınlar, büyük bir felakete dönüştü. Yangınlar, 12 bin hektardan fazla bir alanı etkisi altına alırken, yetkililer yangının kontrol altına alınmasında ciddi güçlükler yaşandığını belirtiyor.
New York Times'ın (NYT) haberine göre, eyaletin Santa Barbara ve San Luis Obispo bölgelerinde devam eden yangınla ilgili yetkililer bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yangın, dik ve engebeli arazide aktif alev cepheleri oluşturarak yangın söndürme kaynakları için önemli zorluklar yaratıyor" ifadelerine yer verildi. Bu coğrafi koşullar, söndürme çalışmalarını yavaşlatırken, yangının daha geniş alanlara yayılmasına zemin hazırlıyor.
Yalnızca yüzde 5'i kontrol altında
Yangın tehdidi nedeniyle çevrede yaşayan yaklaşık 70 kişinin tahliye edildiği bildirildi. Yetkililer, kuru ve sıcak hava koşullarının etkisiyle yangının kırsal ve seyrek yerleşim alanlarında hızla yayılmaya devam ettiğinin altını çizerek yangının yalnızca yüzde 5'inin kontrol altına alındığını kaydetti. Ayrıca, yangınla mücadele sırasında 3 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.