Kaliforniya'da yangın alarmı! 12 bin hektar kül oldu: Sadece yüzde 5'i kontrol altında

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Padres Ulusal Ormanı'nda günlerdir süren yangınlar, büyük bir felakete dönüştü. Yangınlar, 12 bin hektardan fazla bir alanı etkisi altına alırken, yetkililer yangının kontrol altına alınmasında ciddi güçlükler yaşandığını belirtiyor.

New York Times'ın (NYT) haberine göre, eyaletin Santa Barbara ve San Luis Obispo bölgelerinde devam eden yangınla ilgili yetkililer bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yangın, dik ve engebeli arazide aktif alev cepheleri oluşturarak yangın söndürme kaynakları için önemli zorluklar yaratıyor" ifadelerine yer verildi. Bu coğrafi koşullar, söndürme çalışmalarını yavaşlatırken, yangının daha geniş alanlara yayılmasına zemin hazırlıyor.

Yalnızca yüzde 5'i kontrol altında

Yangın tehdidi nedeniyle çevrede yaşayan yaklaşık 70 kişinin tahliye edildiği bildirildi. Yetkililer, kuru ve sıcak hava koşullarının etkisiyle yangının kırsal ve seyrek yerleşim alanlarında hızla yayılmaya devam ettiğinin altını çizerek yangının yalnızca yüzde 5'inin kontrol altına alındığını kaydetti. Ayrıca, yangınla mücadele sırasında 3 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.