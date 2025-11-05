Kalmaegi Tayfunu'nun Filipinler'deki bilançosu ağırlaşıyor: Ölü sayısı 85'e çıktı
Filipinler'e Pasifik Okyanusu'ndan gelen Kalmaegi Tayfunu'nun beraberinde getirdiği şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 85'e çıktı.
GMA News sitesinin haberine göre, Sivil Savunma Bürosu (OCD), tayfunun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, yerelde "Tino" adıyla bilinen Kalmaegi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle 85 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Ölümlerin 49'unun Cebu bölgesinde kayıtlara geçtiği ve çoğunun heyelan ve sellerden kaynaklandığı aktarılarak, tayfun kaynaklı kaybolan 26 kişiyi arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, insani yardım için görevlendirilen Filipinler Hava Kuvvetlerine ait helikopterin Agusan del Sur bölgesinde düşmesi sonucu 6 mürettebat yaşamını yitirdi.
Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'i Kasım 2013'te vuran Haiyan Tayfunu'nda 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.