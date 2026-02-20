Kamala Harris 2024 yılındaki yenilgiye rağmen anketlerde zirvede

ABD’de eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 2024’te Trump’a karşı seçimi kaybetmesine rağmen son kamuoyu yoklamalarında Demokratların olası 2028 adayları arasında ilk sırada yer aldı. Parti içinde "yeni yüz" arayışları sürerken Harris’in güçlü konumu ise dikkat çekti.

Focaldata’nın son araştırmasına göre seçmenlerin yüzde 39’u Harris’i destekliyor. California Valisi Gavin Newsom yüzde 21, Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ise yüzde 10 destek buluyor.

2024’te Harris’e oy verenlerin yüzde 82’si hakkında olumlu görüş bildirirken, sadece yüzde 8’i olumsuz düşünüyor. Son dönemde yayımlanan anketlerin büyük bölümü Harris’i rakiplerinin önünde gösteriyor.

Seçeneklerini açık tutuyor

Harris, 2028 adaylığı konusunda kamuoyuna net bir mesaj vermedi. Ancak yakın çevresine tüm ihtimalleri değerlendirdiğini ilettiği belirtiliyor. Ülke çapında sürdürdüğü kitap turu ve sosyal medya hesaplarında yaptığı yenileme çalışmaları da siyasi varlığını canlı tuttuğuna işaret ediyor.

Parti içinde temkinli sesler

Bazı Demokrat isimler Harris’in ikinci bir denemeyi hak ettiğini savunurken, parti içindeki bazı çevreler yeni bir adaylığın riskli olabileceğini düşünüyor. Bazı bağışçılar da yeniden adaylığa mesafeli yaklaşıyor.