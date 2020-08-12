12 Ağustos 2020

California Senatörü Kamala Harris, ABD seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın seçimi kazanması halinde başkan yardımcılığı görevine getirilecek.

Daha önce Demokrat Parti'nin başkan adaylığı için de yarışa katılan Kamala Harris, ön seçimlerde istediği sonucu elde edememişti.

Kamala Harris kimdir?

ABD başkan yardımcılığı için adı geçen Kamala Harris, 20 Ekim 1954 tarihinde Oakland, Kaliforniya'da doğdu.

Jamaikalı bir baba ve Hindistan kökenli bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Kamala Harris, Westmount Hig School'daki eğitiminin ardından önce Howard Üniversitesi, ardından ise UC Hasting College of the Law'da eğitim gördü.

2003 yılında San Francisco bölge savcısı olarak görev yapan Harris, bu göreve gelen ilk siyah ve Asya kökenli kadın olarak tarihe geçti.

32. Kaliforniya Başsavcısı olan Harris, 2010 yılında gerçekleştirilen Kaliforniya eyalet seçimlerini ilk sırada tamamladı ve Kaliforniya Senatörü oldu.

Kamala Harris, son olarak Demokrat Parti başkan adaylığı için yarışsa da istediği desteği göremedi ve ardından Joe Biden lehine çekildiğini açıkladı.

Harris göreve getirilmesi halinde, ABD başkan yardımcılığı ünvanına sahip ilk kadın, siyahi ve Asya kökenli olacak.

Siyasi kariyerine başladığı dönemlerde 1915 olaylarının "Ermeni soykırımı" olarak tanınmasına destek veren Harris, 2016 yılında yaptığı bir açıklamada, “Savcılık ve California Eyaleti Adalet Bakanlığı’nı yaptığım dönemlerde olduğu gibi Senato’da da insanlık tarihinin en karanlık zamanlarından birisi olan Ermeni Soykırımı’nın uygun bir şekilde tanınması ve sonuca varması için Ermeni toplumunun yanında olacağım” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu politikalarını eleştiren Kamala Harris, Trump yönetiminin Suriye'den çekilme kararına tepki gösteren isimler arasında yer aldı.