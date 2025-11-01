Kamala Harris, Mamdani'nin Demokrat Parti adayı olarak desteklenmesi gerektiğini söyledi

Harris, MSNBC televizyonunda Rachel Maddow'a mülakat verdi.Maddow'un 'ana akım Demokratların partinin yeni yıldızı Mamdani'ye destek vermekte niye çekingen davrandığı' sorulan Harris, "Bakın, bana kalırsa o Demokrat Parti adayı ve desteklenmeli." diye konuştu.

Harris, kendisinin Mamdani'yi destekleyip desteklemediği sorusuna ise "Demokrat Partiyi yarışta destekliyorum elbette, ama şunu söylememe izin verin, tek yıldız o değil." ifadesini kullandı.

New York'taki belediye başkanlığı yarışının çok öne çıktığını belirten Harris, başka eyaletlerde de yıldız belediye başkan adayları olduğunu söyledi. Harris, "Umarım New York'a bu kadar fazla odaklanmayız ve şu anda belediye başkanlığı ve diğer birçok görev için yarışan ülkemizin dört bir yanındaki yıldızları gözden kaçırmayız." dedi.

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkan adayı olan Zohran Mamdani, Demokrat Partinin belediye başkanlığı ön seçimini kazanarak manşetlere çıkmıştı.

Mamdani, oyların yüzde 56'sını alarak parti içindeki en güçlü rakibi eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu 12 puan farkla geride bırakmıştı.

33 yaşındaki Zohran Mamdani, seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak. Erken oy kullanma işlemlerinin başladığı New York'ta oy verme süreci 4 Kasım'da tamamlanacak.