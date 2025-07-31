Kamala Harris valilik yarışından çekildi: Bu seçimlerde yokum

ABD siyasetinin önde gelen isimlerinden Kamala Harris, 2026’da yapılacak Kaliforniya valilik seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. 2024 yılında Donald Trump’a karşı başkanlık yarışını kaybeden Harris’in, Kaliforniya valiliği için adı sıkça gündeme geliyordu.

CNN’in haberine göre, Harris kararını yazılı bir açıklamayla duyurdu.

"Son aylarda, Kaliforniya halkından vali olarak hizmet etme ayrıcalığını talep etmeyi ciddi olarak düşündüm. Bu eyaleti, insanlarını seviyorum. Burası benim evim" diyen Harris, uzun değerlendirmeler sonucunda yarışa katılmama kararı aldığını belirtti.

Kısa vadede seçilmiş bir görevde bulunmayacağını ifade eden Harris, siyasetten tamamen çekilmeyeceğini vurguladı:

"Amerikan halkını dinlemeye, mücadele edecek Demokrat adaylara destek olmaya ve kendi planlarımı önümüzdeki aylarda paylaşmaya hazırım."

Kamu hizmetine adanmış insanlara duyduğu hayranlığı da dile getiren Harris, mevcut siyasal sistemin sık sık yetersiz kaldığını savundu. Harris “Bu krizi aşarken, aynı değerlere sadık kalarak farklı yollarla değişimi aramalıyız” dedi.

Kamala Harris’in 2026 kararının ardından gözler, Demokrat Parti içindeki diğer güçlü valilik adaylarına çevrilmiş durumda. Harris’in ilerleyen aylarda açıklayacağı “yeni planlarının” ne olacağı ise şimdiden merak konusu.