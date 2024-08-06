Kamala Harris'in ABD Başkan Adaylığı resmiyet kazandı

5 gün süren oylama sonucu Harris, delegelerin yüzde 99'una denk gelen yaklaşık 4 bin 600 oy olarak Demokrat Parti'nin seçimlerdeki resmi adayı oldu. Harris'in adaylığı kesinleşse de Chicago'da düzenlenecek parti kongresinde yoklama usulüyle oylama yapılacak.

Demokrat Parti Ulusal Komitesi Başkanı Harrison, 2 Ağustos'ta, resmi olmayan verilere göre, Harris'in partinin başkanlık seçiminde aday olabilmesi için gereken yeterli delege sayısına ulaştığını duyurmuştu. Demokrat Parti, 19-22 Ağustos tarihlerinde Chicago'da gerçekleştirilecek parti kongresinde resmi olarak başkan ve başkan yardımcısı adayını ilan edecek.