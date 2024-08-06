Kamala Harris'in ABD Başkan Adaylığı resmiyet kazandı
ABD'de Harris'in adaylığıyla ilgili yapılan oylamanın resmi sonuçları açıklandı. Demokrat Parti Ulusal Komitesi Başkanı Jaime Harrison, Kongre'ye katılacak delegelerle yapılan çevrim içi oylamanın kesin sonuçlarına göre, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı olduğunun resmileştiğini açıkladı.
5 gün süren oylama sonucu Harris, delegelerin yüzde 99'una denk gelen yaklaşık 4 bin 600 oy olarak Demokrat Parti'nin seçimlerdeki resmi adayı oldu. Harris'in adaylığı kesinleşse de Chicago'da düzenlenecek parti kongresinde yoklama usulüyle oylama yapılacak.
Demokrat Parti Ulusal Komitesi Başkanı Harrison, 2 Ağustos'ta, resmi olmayan verilere göre, Harris'in partinin başkanlık seçiminde aday olabilmesi için gereken yeterli delege sayısına ulaştığını duyurmuştu. Demokrat Parti, 19-22 Ağustos tarihlerinde Chicago'da gerçekleştirilecek parti kongresinde resmi olarak başkan ve başkan yardımcısı adayını ilan edecek.