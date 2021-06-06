Kamala Harris'in uçağı zorunlu iniş yaptı

Harris'i Guatemala'ya taşıyan 'Air Force 2', Andrews Üssü'nden kalktıktan sonra arızalandı. Uçak geri dönerek üsse zorunlu iniş yaptı.

Harris'in Sözcüsü Symone Sanders, uçaktaki gazetecilere yaptığı açıklamada, uçaktaki teknik arızadan dolayı üsse döndüklerini ve uçağı değiştirip yola devam edeceklerini söyledi. Sanders, "Teknik bir sorun. Endişe edilecek büyük bir şey yok." dedi.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Harris, "İyiyim, iyiyim. Biraz dua etmemiz gerekti ama hepimiz iyiyiz." ifadelerini kullandı.