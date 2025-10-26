Kamala Harris'ten 2028 sinyali! 'Bir gün ABD Başkanı olabilirim'

Amerika Birleşik Devletleri eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris, siyasi geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Harris, 2028 yılındaki başkanlık seçimlerinde aday olma ihtimaline kapısını tamamen kapatmadığını belirterek, bir gün ABD Başkanı olma potansiyelinin yüksek olduğunu dile getirdi.

BBC'ye verdiği özel röportajda gelecekteki siyasi hedeflerine değinen Harris, kariyerinin henüz sonlanmadığının altını çizdi. Eski Başkan Yardımcısı, "Henüz bitmedim" ifadesini kullanarak, bir gün "muhtemelen" ABD Başkanı olabileceğini söyledi.

Trump'a sert eleştiriler

Kamala Harris, aynı zamanda röportajda Donald Trump'ın başkanlık dönemini ve siyasi eylemlerini sert bir dille eleştirdi. Trump'ın yeniden göreve gelmesinden bu yana imzaladığı bazı başkanlık kararnamelerine yönelik eleştirilerini içeren kitabında, Trump'ın "koruyucu sınırlarının olmamasına" ilişkin sözlerine açıklık getirdi. Bu bağlamda, New York Başsavcısı Letitia James, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve eski FBI Direktörü James Comey hakkındaki davaları örnek göstererek Trump yönetiminin siyasi muhaliflere karşı yargıyı kullandığını ima etti.

Harris, Başkan Trump'ı Adalet Bakanlığı'nı kişisel bir silah haline getirmekle suçladı. Konuşmasında, "Eleştiriyi kaldıramayacak kadar hassas bir yapıya sahip. Bir şakaya bile tahammül edemedi ve bu yüzden neredeyse bir medya kuruluşunu susturmaya kalktı" dedi.