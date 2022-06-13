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Kamyoncular iş bıraktı, kayıp 1,2 milyar doları aştı

Güney Kore'de kamyoncuların grevi, 7 gündür sürüyor. Grev nedeniyle teslimat kaybının 1,2 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Güney Kore'de kamyoncuların başlattığı grev 7 gündün devam ediyor ve bu grevin sanayide yol açtığı üretim kaybının, teslimat kaybının 1,2 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

Dünyanın önde gelen çelik üreticilerinden POSCO kamyoncu grevi nedeniyle bazı tesislerinde üretimi durdururken, Hyundai Motor'da üretimini kıstı.

Kamyoncuların örgütlü olduğu sendika Kargo Kamyoncuları Dayanışma Sendikası taleplerinin karşılanmaması halinde enerji santrallerine kömür sevkiyatını engelleme tehdidinde bulundu.

Sendika, ücretlerin artırılmasını ve COVID salgını döneminde uygulamaya konan, navlun ücretlerini garanti altına alan tedbirlerin uzatılmasını istiyorlar.