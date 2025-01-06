Kanada Başbakanı Justin Trudeau istifaya hazırlanıyor

Kanada basını, 9 yıldır görevde olan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun istifa etmeye hazırlandığını duyurdu.

Globe and Mail'in haberine göre, Trudeau'nun istifasını çarşamba günü yapılacak Ulusal Parti Meclisi toplantısından önce açıklaması bekleniyor.

Eylül ayında parlamentoda bir güven oylamasıyla karşı karşıya kalan Trudeau, 16 Aralık'ta da Maliye Bakanı Chrystia Freeland'in kabineden istifası ile sarsıldı. Freeland istifa mektubunda, tek “dürüst ve uygulanabilir yolun” Kabine'den ayrılmak olduğunu iddia etmişti.

Halkın desteğini kaybetti

Ülkede konut krizi, kişi başına düşen GSYH'deki düşüş ve yüksek enflasyon nedeniyle Trudeau'ya destek giderek azalırken, Kanadalı kamuoyu araştırmacısı Angus Reid'e göre Başbakan'ı onaylamayanların oranı yüzde 68'e yükseldi.