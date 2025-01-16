Kanada Başbakanı Trudeau'dan Trump'ın ilave vergilerine yönelik açıklama

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Donald Trump'ın, ülkesinden gelen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını söylemesinin ardından alınabilecek önlemlere ilişkin eyalet başkanlarıyla bir araya geldikten sonra yaptığı basın açıklamasında, ekonomik önlem kapsamında her seçeneğin ele alındığını belirtti.

"Karşı karşıya olduğumuz zorluklara yanıt vermeliyiz" ifadesini kullanan Trudeau, gümrük vergisinin uygulanması durumunda oluşacak yükün ülke geneline paylaşıldığından emin olmaları gerektiğini kaydetti ve vergilerden belli bir bölgenin çok fazla etkilenmesinin önüne geçmek için çalıştıklarını dile getirdi.