Kanada Başbakanı'ndan karamsar vergi açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Kanada'ya yönelik yüzde 25'lik ek gümrük vergisi uygulanacağını açıklamış, sonra da bu kararın 30 gün süreyle durdurulacağını duyurmuştu. Bu gelişmeden sonra Kanada Belediyeler Federasyonu'nun toplantısında belediye başkanlarıyla görüşen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, karamsar açıklamalarıyla gündeme geldi.

Trudeau, "Çabalarımız, tarife meselesini ortadan kaldırmayı garantilemiyor." ifadesini kullanarak, Washington'ın ek gümrük vergileri uygulabileceği mesajını verdi.

Kanada'nın Trump'a cevabı ne olmuştu?

Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan ithalata yüzde 25, Çin'den ithalata yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

Trudeau ise buna misilleme olarak ABD ithalatınaa yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını, bu tarifelerin 30 milyar Kanada doları tutarındakiler için 4 Şubat'tan itibaren, 125 milyar Kanada doları tutarındakiler için de 21 gün içinde yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Trump ile görüşmesinin ardından sınır güvenliğini artırmaya yönelik önlemler karşısında ABD'nin getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisinin en az 30 gün süreyle durdurulacağını açıklamıştı.

Kanada-ABD Ortak Hareket Gücü

Kanada hükümeti, "Fentanil Çarı" atamak için yeni taahhütlerde bulunmuş, kartelleri terörist olarak listeleyeceklerini, sınırda 7/24 gözetim sağlayacaklarını, organize suç, fentanil ve kara para aklama ile mücadele etmek için "Kanada-ABD Ortak Hareket Gücünü" başlatacaklarını duyurmuştu.