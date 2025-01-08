Kanada Başbakanı'ndan Trump'ın '51. Eyalet' açıklamasına cevap: 'En ufak bir ihtimal bile yok!'

6 Ocak 2025'te, iktidardaki Liberal Parti yeni bir lider seçtikten sonra parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa edeceğini açıklayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Kanada'ya yönelik açıklamalarına yanıt verdi.

Kanada'nın ABD'ye katılmasının 'en ufak bir ihtimali olmadığını' belirten Trudeau, iki ülkenin en büyük ticaret ve güvenlik ortağı olarak yıllarıdır birbirlerine fayda sağladığını vurguladı.

Trudeau için defalarca 'vali' ifadesini kullanan Trump, daha önce çok kez Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil olması gerektiğini savunmuştu. Trump, Kanada'nın ayakta kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu büyük ticaret açıklarını ve sübvansiyonları ABD'nin daha fazla kaldıramayacağını belirtmiş, Trudeau'nun bu yüzden istifa ettiğini öne sürmüştü.