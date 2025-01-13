Kanada Başkanı Trudeau, Trump'ın gümrük vergisi söylemine ilişkin konuştu

Kanada'da istifa edeceğini duyuran Başbakan Justin Trudeau, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Kanada'dan gelen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağı yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

Trudeau, Amerikan MSNBC kanalına verdiği demeçte, Trump'ın Kanada'yı ülkesinin 51. eyaleti yapmak istediğine ilişkin açıklamalarının esas gündemi saptırdığını belirtti.

"Kimse yüzde 25 daha fazla vergi ödemek istemez"

Trudeau, insanların yüzde 25 gümrük vergisinin etkilerini konuşmak yerine Trump'ın Kanada'yı 51. eyalet yapmak istemesini konuştuğunu belirterek şunları söyledi:

"İnsanlar, ABD'ye gelen çelik ve alüminyum üzerindeki yüzde 25 gümrük vergisinin etkilerini konuşmak yerine bundan bahsediyorlar. Hiçbir ABD vatandaşı, Kanada'dan gelen elektrik, petrol ya da gaz için yüzde 25 daha fazla ödemek istemez. Bence insanların, bu konuya biraz daha dikkat etmesi gerekiyor."

Trump'ın ABD vatandaşlarının hayatını kolaylaştırması ve ABD'li işçileri desteklemesi için başkan seçildiğini vurgulayan Trudeau, "Söz konusu gümrük vergileri, onlara zarar verecek." dedi.

Ne olmuştu?

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Kanada'nın "sınır ve ticaret açığı sorunlarını çözmemesi halinde" Kanada'dan gelen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı.

Bu açıklamanın üzerinde Kanada Başbakanı Trudeau, söz konusu gümrük vergisinin ülkenin ekonomisini öldüreceğini söylemişti.

Trump ise Trudeau'nun açıklamasına karşılık "Yani ülkeniz ABD'den 100 milyar dolar aşırmadan yaşayamaz mı?" demiş ve Kanada'nın, ABD'nin 51. eyaleti olabileceğini ve Trudeau'nun da bu eyaletin valisi olabileceğini kaydetmişti.