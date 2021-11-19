Kanada, COVID-19 aşısında yaş sınırını 5'e indirdi
Kanada'da, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 5-11 yaş grubuna uygulanmasını onaylandı.
Ülkede Sağlık Bakanlığına bağlı Health Canada, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşının 5-11 yaş grubuna uygulanmasına onay verdi.
Health Canada, aşının Covid-19'a karşı yüzde 90 etkili olduğunu ve kapsamlı ve bağımsız bilimsel incelemelerin ardından 5-11 yaş grubunda aşının faydalarının risklerinden daha ağır bastığının belirlediğini açıkladı.
Kanada'da Pfizer-BioNTech aşısı 12 yaş üstü çocuklara 3'te 1 oranında dozlar halinde 21 gün arayla iki doz halinde uygulanıyor.
Kanada'da yapılan klinik deneylerde, Pfizer/BioNTech aşısının 16 yaş ve üzerindekiler için yüzde 95, 12 ila 15 yaş arasındakiler için yüzde 100 etkili olduğu tespit edilmişti.