Kanada, COVID-19 nedeniyle 16 aydır kapalı olan sınırlarını açıyor

Kanada’nın resmi duyurularının yapıldığı internet sitesinden yapılan açıklamada, 21 Mart 2020 tarihinde zorunlu olmayan geçişler için getirilen sınır kısıtlamalarının, Kanada Federal Sağlık Bakanlığınca onaylanmış COVID-19 aşılarından herhangi birinden iki dozu da yaptırmış olanlar için kaldırıldığı duyuruldu.

Buna göre tam aşılarını olan ABD vatandaşları ile yeşil kart sahibi göçmenler, Kanada ile ABD arasındaki kara ve hava sınır kapılarından geçtiklerinde, 3 günlük otel ve 14 günlük ev karantinası uygulamalarından muaf olacaklar.

Bu arada Kanada Devleti, 7 Eylül 2021 tarihinden itibaren de ülkeye gelmek isteyen diğer tüm yabancı ülke vatandaşlarına da aynı koşullarda kapıların açıldığını duyurdu.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı tarafından şu ana kadar Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson tarafından üretilen COVID-19 aşılarının kullanımına onay verildi.