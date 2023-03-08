Kanada Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu

Bankadan yapılan açıklamada, politika faizinde değişikliğe gidilmediği bildirildi. Açıklamada, gecelik faiz oranının yüzde 4,50, banka faizinin yüzde 4,75 ve mevduat faizinin yüzde 4,50 olarak sabit tutulduğu kaydedildi.

Bankanın parasal sıkılaşma politikasını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, küresel ekonomik büyümenin yavaşlamaya devam ettiği ve enflasyonun hâlâ çok yüksek olmasına rağmen özellikle düşük enerji fiyatları nedeniyle yavaşladığı aktarıldı.

Açıklamada, ABD ve Avrupa'da, büyüme ile enflasyon için kısa vadeli görünümlerin ocak ayında beklenenden biraz daha yüksek olduğu ifade edildi. Çin'de ise ekonomik büyümenin ilk çeyrekte toparlandığına işaret edilen açıklamada, finansal koşulların ocaktan bu yana sıkılaştığı ve ABD dolarının güçlendiği vurgulandı.

Kanada'da ekonomik büyümenin 2022'nin dördüncü çeyreğinde yatay seyrettiği ve Bankanın öngördüğünden daha düşük bir seviyede gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "Kısıtlayıcı para politikası hanehalkı harcamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor ve yavaşlayan iç ve dış talebin yanı sıra iş yatırımları da zayıfladı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ülkede işgücü piyasasın ise sıkı kalmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, istihdam artışının şaşırtıcı derecede güçlü olduğu, işsizlik oranı tarihi düşük seviyelere yakın seyretmeye devam ettiği ve açık iş pozisyonları arttığı aktarıldı. Açıklamada, son çeyreklerde verimlilik düşerken ücretlerin yüzde 4 ila yüzde 5 arasında artmaya devam ettiğine de dikkat çekildi.

Enflasyonun enerji, dayanıklı tüketim malları ve bazı hizmetlerdeki düşük fiyat artışlarının etkisiyle ocak ayında yüzde 5,9'a gerilediği belirtilen açıklamada, gıda ve barınma fiyatlarındaki artışların yüksek kalmaya devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, genel olarak son verilerin Bankanın enflasyonun bu yılın ortasında yaklaşık yüzde 3'e gerileceği beklentisiyle uyumlu olmaya devam ettiğinin altı çizildi.

Ekonomik gelişmeler ve geçmişteki faiz artışlarının etkisinin değerlendirilmeye devam edileceği belirtilen açıklamada, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürmek için gerekirse politika faizini daha da artırmaya hazır olunduğu vurgulandı.

Kanada Merkez Bankası, yüksek enflasyonla mücadele için Mart 2022'den bu yana art arda 8 kez faiz artırımına gitmiş ve faiz oranını toplam 425 baz puan artırmıştı. Son toplantıda alınan kararla Kanada Merkez Bankası, yaklaşık bir yıldır ilk kez faiz oranını sabit tuttu.