Kanada Pfizer-BioNTech aşısını 12-15 yaş çocuklarda onayladı

Kanada Federal sağlık kurumu'ndan yapılan açıklamada, daha önce 16 yaş ve üzeri için onay verilen BioNTech - Pfizer Covid-19 aşısının, 12 ile 15 yaş arası çocuklarda da onayladığı duyuruldu. Bu gelişmeyle Kanada Pfizer - BioNTech aşısını bu yaş grubunda onaylayan ilk ülke oldu.

Health Canada tarafından onaylanan aşı ile ilgili açıklama yapan kurumun baş danışmanı Dr. Supriya Sharma, aşının 12 ila 15 yaş arası çocuklarda güvenli ve etkili olduğuna dair kanıtların ortada olduğunu söyledi.

Doktor Sharma her ne kadar gençlerin Covid-19 nedeniyle ağır hastalanma ihtimali düşük olsa da, güvenli ve etkili bir aşıya erişimin hastalığın aile ve arkadaş çevresinde yayılmasını kontrol altına almaya ve bu sayede ağır komplikasyonlar yaşayabilecek kişileri korumaya yardımcı olacağına dikkat çekti.