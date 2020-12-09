Kanada, Pfizer ve BioNTech'in aşısını onayladı

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, Pfizer ve BioNTech firmaları tarafından üretilen COVID-19 aşısının kullanımına onay verildiği duyurdu.

Bakanlık, sözkonusu aşıdan ilk etapta bu ay 249 bin doz ve 2021 yılı Mart ayına kadar da toplam 4 milyon doz alınacağını açıkladı.

Kanada, İngiltere'nin ardından bu aşının yaygın kullanıma onay veren ikinci ülke oldu.

İngiltere de, Pfizer ve BioNTech'in COVID-19 aşısını 2 Aralık'ta aldığı bir kararla onaylamıştı.