Kanada seyahat kısıtlamalarını 21 Şubat’a dek uzattı
Kanada, uygulanan seyahat kısıtlamalarını 21 Şubat’a dek uzattığını duyurdu.
Kanada Halk Sağlığı Bakanı Bill Blair, yabancıların ülkeye girişlerinde uygulanan kısıtlamaların 21 Şubat tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.
Blair, “ABD dışı uluslararası yolculuklarda uygulanan seyahat kısıtlamalarını 21 Şubat tarihine dek uzatıyoruz. Hükümetimiz, vatandaşlarını COVId-19 salgınından korumak adına, ticari partnerleri ile zaruri işlemlerini gerçekleştirirken, sert önlemler almaktan vazgeçmeyecek.” Dedi.
Kanada, 5 yaş üzerindeki tüm yolculardan negatif COVID-19 testi sunmalarını ve 14 günlük zorunlu karantinaya girmelerini şart koşuyor.