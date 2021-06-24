Kanada şokta: İkinci yatılı okulda 751 isimsiz mezar bulundu

Cowessess ve Saskatchewan'daki yerli halkı temsil eden federasyon tarafından yapılan açıklamada, "İşaretsiz mezarlar bugüne kadar Kanada'daki en yüksek sayı olacak" ifadeleri kullanıldı.

Hükümet kanadından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Kanada'da Mayıs ayında British Columbia eyaletinde geçmişte yerlileri asimile etmekte kullanılmış olan bir yatılı okulun bahçesinde 215 yerli çocuğun ceset kalıntıları bulunmuştu.