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Kanada şokta: İkinci yatılı okulda 751 isimsiz mezar bulundu

Kanada'da eski bir yatılı okulun içinde 751 isimsiz çocuk mezarı bulundu. Ülkede Güney Saskatchewan eyaleti yerlileri, yüzlerce isimsiz insan kalıntısının olduğu bir toplu mezar bulduklarını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cowessess ve Saskatchewan'daki yerli halkı temsil eden federasyon tarafından yapılan açıklamada, "İşaretsiz mezarlar bugüne kadar Kanada'daki en yüksek sayı olacak" ifadeleri kullanıldı.

Hükümet kanadından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Kanada'da Mayıs ayında British Columbia eyaletinde geçmişte yerlileri asimile etmekte kullanılmış olan bir yatılı okulun bahçesinde 215 yerli çocuğun ceset kalıntıları bulunmuştu.

 

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