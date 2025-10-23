Kanada, Ukrayna’ya zırhlı araç hibe projesini iptal etti

Kanada Savunma Bakanı David McGuinty, Ukrayna’ya hibe edilmesi planlanan 25 zırhlı aracın yenilenmesini öngören sözleşmenin iptal edildiğini duyurdu.

Kanada merkezli CBC News’in haberine göre McGuinty, parlamentoda yaptığı konuşmada, iki yıl önce imzalanan sözleşmenin “geçersiz kılınması kararı alındığını” söyledi.

Projeye göre, Kanada ordusuna ait hizmet dışı bırakılmış 25 zırhlı araç, özel bir firma tarafından yenilenerek Ukrayna’ya gönderilecekti.

Sözleşme 250 milyon Kanada doları değerindeydi

Söz konusu proje, Kanada merkezli Armatec firmasıyla yapılan ve tahmini 250 milyon Kanada doları (yaklaşık 180 milyon ABD doları) değerindeki bir sözleşmeye dayanıyordu.

McGuinty, anlaşmanın neden iptal edildiğine dair ayrıntı vermedi. Ancak iptalin, Kanada hükümetinin Ukrayna’ya yönelik savunma yardımlarını tamamen durdurduğu anlamına gelmediğini vurguladı.

Yeni zırhlı araç desteği sürecek

Kanada Savunma Bakanı McGuinty, açıklamasında ülkesinin Ukrayna’ya yönelik yeni zırhlı muharebe destek araçları tedarikini sürdüreceğini belirtti.

McGuinty, “Bu proje iptal edilmiş olsa da, Ukrayna’ya yönelik askeri desteğimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.