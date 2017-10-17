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Kanada ve Meksika, ABD'nin tekliflerini reddedecek iddiası

CNBC'nin haberine göre, Kanada ve Meksika, ABD'nin NAFTA'nın yenilenmesine yönelik tekliflerini bugün yapılacak toplantıda kesin şekilde reddedecek.

Kanada ve Meksika, ABD'nin tekliflerini reddedecek iddiası
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yenilenmesine yönelik tekliflerinin, Kanada ve Meksika tarafından reddedileceği öne sürüldü.

Amerikalı medya kuruluşu CNBC'nin isim vermediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Kanada ve Meksika, ABD'nin NAFTA'nın yenilenmesine yönelik tekliflerini bugün yapılacak toplantıda kesin şekilde reddedecek.

Müzakerelerin dördüncü bölümünde sonlandırılacak toplantı, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ve Meksika Ekonomi Bakanı Ildefonso Guajardo Villarreal arasında yapılacak.

Müzakere masasından çekilmeyecekler

Kanada ve Meksika temsilcilerinin ABD'nin tekliflerini kabul etmemesine rağmen müzakere masasından çekilmeyeceğinin vurgulandığı haberde, "Top şimdi Trump yönetimine geçti." yorumuna yer verildi.

NAFTA'yı "Amerika için bir felaket" olarak tanımlayan ABD Başkanı Trump'ın buna nasıl tepki vereceği ise belirsizliğini koruyor.

ABD Ticaret Temsilcisi Lighthizer, müzakerelerin başında ABD'nin önemli değişiklikler amaçladığını ve Trump'ın anlaşmanın birkaç maddesinin güncellenmesinden ibaret kozmetik değişikliklerle yetinmeyeceğini söylemişti.

Kaynak: AA

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