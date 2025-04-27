Kanada’da bir araç kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Vancouver'da 16. yüzyılda yaşamış sömürge karşıtı Filipinli lider Lapu Lapu’nun anısına düzenlenen Lapu Lapu Festivali’nde bir araç kalabalığın arasına daldı.

5 ölü, 10'dan fazla yaralı

Polis dün akşam saatlerinde yaşanan feci olayda ilk belirlemelere göre en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini 10'dan fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Vancouver Belediye Başkanı Ken Sim ise olayın ardından yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu korkunç olay karşısında büyük şok ve derin üzüntü içindeyiz. Polis, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu teyit etti. Kalbimiz tüm mağdurlar ve Vancouver’daki Filipinliler ile birlikte.”

Terör saldırısı mı?

Lapu Lapu Günü, Filipinlerin tarihinde İspanyol sömürgeciliğine karşı direnişin simgesi olarak kutlanıyordu. Sürücünün 20'li yaşlarda Asyalı bir erkek olduğu düşünülürken, saldırının kasıtlı olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

Görgü tanıkları, aracın hızla kalabalığa daldığını ve büyük bir panik havası yaşandığını aktardı. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.