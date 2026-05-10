Kanada'da orduya akın: Trump'ın tehditleri askere alımları patlattı!

Yıllardır savunma harcamaları ve asker alımındaki yetersizlik nedeniyle eleştirilen Kanada ordusu, son dönemde dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Ülkede asker sayısı son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, ordunun kronik personel açığını kapatma konusunda önemli ilerleme sağlandığı belirtiliyor.

Trump'ın açıklamaları orduya bağlılığı artırdı

Yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'yı 'ABD'nin 51. eyaleti' olarak tanımlayan açıklamaları ve jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde gerçekleşirken Kanada hükümeti, yıllar sonra orduya milyarlarca dolarlık ek kaynak ayırdı. Son dönemde ülkede milliyetçilik duygusunun güçlendiği ifade edilirken, Trump'ın açıklamalarının birçok Kanadalı tarafından egemenliğe yönelik bir tehdit olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

Ancak uzmanlara göre ordudaki büyümenin arkasında yalnızca güvenlik kaygıları yok.

Kanada Küresel İlişkiler Enstitüsü araştırmacılarından Charlotte Duval-Lantoine, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından da orduya başvuruların hız kazandığını, insanların dünyanın daha güvensiz hale geldiğini düşündükçe askere katılma eğiliminin arttığını belirtiyor.

Asker maaşlarında son yılların en büyük artışı

Bunun yanında Kanada’da genç işsizliğinin yüzde 14’e yaklaşması, ordunun sunduğu iş güvencesi ve Başbakan Mark Carney tarafından açıklanan son yılların en büyük maaş artışı, askeri kariyeri daha cazip hale getirirken orduya katılımı da artırıyor.

Hükümet, asker maaşları yükseltilirken yeni savaş ekipmanları alınması, askeri üslerin modernize edilmesi ve Arktik bölgesine yeni altyapı kurulmasını da planlıyor. Ancak uzmanlara göre Kanada ordusu hala müttefiklerinin gerisinde bulunuyor. Analistler, ordunun şu anda sınırlı sayıda asker ve savaş uçağını aynı anda konuşlandırabildiğini, gerçek anlamda güçlü bir askeri kapasiteye ulaşmasının ise 5 ila 10 yıl sürebileceğini belirtiyor.