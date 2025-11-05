Kanada'dan ABD tarifelerine karşı 141 milyar dolarlık bütçe planı

Kanada hükümeti, ABD'nin uyguladığı tarifelere karşı yerli ekonomiyi güçlendirmeyi hedefleyen 141 milyar Kanada dolarlık yeni bir bütçe tasarısı hazırladı.

CBC News'in haberine göre, Maliye Bakanı François-Philippe Champagne, Başbakan Mark Carney liderliğindeki hükümetin ilk bütçe tasarısını parlamentoda açıkladı.

"Ticaret savaşına" karşı 5 yıllık ekonomi planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleriyle başlayan ticaret savaşı sürerken, Champagne'in sunduğu tasarı, beş yıl içinde 141 milyar Kanada doları tutarında harcama yapılmasını öngörüyor.

Plan kapsamında, ABD'nin gümrük vergileri nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan sektörlere destek sağlanması ve ülke içi üretim kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bütçe dengelemesi için kesintiler yapılacak

Tasarıya göre, planlanan harcamaların yaklaşık 51,2 milyar Kanada dolarlık kısmı çeşitli tasarruf ve kesintilerle dengelenecek.

Ayrıca, hükümetin savunma harcamaları için 81 milyar, altyapı yatırımları için ise 51 milyar Kanada doları kaynak ayırması öngörülüyor.

Parlamentonun onayı beklenecek

Bütçe tasarısının yürürlüğe girmesi için Kanada Parlamentosu'nun onayı gerekiyor.

Onaylanması halinde, planın hem yerli üretimi desteklemesi hem de ABD ile ticari gerilimin etkilerini hafifletmesi bekleniyor.