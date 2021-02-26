Kanada'dan AstraZeneca'nın aşısına onay
Kanada, Oxford-AstraZeneca'nın COVID-19 aşısına onay verdi.
Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, Oxford-AstraZeneca'nın COVID-19 aşısına onay verdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Oxford-AstraZeneca aşısı üzerinde yapılan çalışmaların tamamlandığı belirtilerek "Oxford-AstraZeneca’nın ChAdOx1 nCoV-19 aşısı, COVID-19 salgınıyla ilgili olarak kullanılmak üzere onaylanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Aşının etkililiğinin yüzde 62,1 olduğu kaydedilen açıklamada, firmanın Kanada’ya acilen 20 milyon doz aşı teslim edeceği vurgulandı.
Kanada'da, Oxford-AstraZeneca aşısı, BioNTech-Pfizer ve Moderna şirketlerinin geliştirdiği aşılardan sonra kullanılabilecek üçüncü aşı oldu.