Kanada'dan Filistin'e destek: 47 milyon dolarlık yeni fon

Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin Filistin'i resmen tanımasının ardından Batı Şeria ve Gazze'ye yönelik insani yardım fonunu 400 milyon doların üzerine çıkardıklarını açıkladı.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Filistin'in tanınmasının, Kanada'nın Orta Doğu'da kalıcı barış için iki devletli çözüme verdiği desteği güçlendirdiği vurgulandı. Açıklamada, bölgedeki krizin barışçıl yollarla çözülmesinin acil bir ihtiyaç olduğu belirtilerek, 'Gazze'de derhal ateşkes yapılması, tüm esirlerin serbest bırakılması, sivillerin korunması ve insani yardımın hızla artırılması' çağrısı yinelendi.

47 milyon dolarlık yeni fon

Carney'in Batı Şeria ve Gazze'de ekonomik dayanıklılığı, yargı sistemlerini, yönetim yapılarını ve demokratikleşme çabalarını desteklemek amacıyla 47 milyon dolarlık yeni bir fon duyurduğu, böylece Kanada'nın bölgeye yardımlarının toplamda 400 milyon doları aştığı bildirildi.

Hatırlanacağı üzere Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz 21 Eylül'de Filistin'i tanıdıklarını açıklamıştı.