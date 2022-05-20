Kanada'dan Huawei ve ZTE'ye yasak kararı

Kanada ulusal güvenliği korumak için Çinli Huawei Technologies ve ZTE Corp'un 5G ekipmanlarının kullanımını yasaklamayı planladığını açıkladı.

Kanada'nın kararı, Çin ile yaşanan diplomatik gerilimler nedeniyle ertelenmişti.

Kanada'nın söz konusu kararıyla Beş Göz (Five Eyes) adı verilen istihbarat ağının tüm üyeleri, Huawei Technologies ve ZTE Corp'un 5G ekipmanlarının kullanımını yasaklamış olacak.

Five Eyes ağının diğer üyeleri ABD, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda, Huawei ve ZTE ekipmanlarını daha önce yasaklamıştı.

Kanada Sanayi Bakanı Francois-Philippe Champagne Ottawa'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Huawei ve ZTE'yi 5G ağlarımızdan çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu ekipmanı kurmuş olanların, bugün açıkladığımız planlar uyarınca kullanımını durdurmaları ve kaldırmaları gerekecek" dedi.

Champagne, şirketlerin Huawei ve ZTE'ye ait 5G ekipmanlarının kullanımına Haziran 2024'e kadar son vermeleri gerekeceğini ifade etti. 4G ekipmanlarını kullanan şirketler ise 2027'nin sonuna kadar bu ekipmanların kullanımına son vermeleri gerekiyor.

Çin'in Kanada büyükelçiliği sözcüsü, iddia edilen güvenlik endişelerinin "siyasi manipülasyon için bahane" olduğunu açıkladı ve Kanada'yı Çinli şirketleri baskılamak için ABD ile işbirliği yapmakla suçladı.