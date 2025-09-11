Kanada'dan İsrail açıklaması: 'İlişkilerimizi yeniden değerlendiriliyoruz'
Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, İsrail’in 9 Eylül’de Katar’ın başkenti Doha’ya gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi. Anand, saldırıyı kabul edilemez olarak nitelendirirken, İsrail ile ilişkilerin yeniden değerlendirildiğini açıkladı.
Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’ya 9 Eylül'de düzenlediği saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kanada'nın söz konusu saldırıyı kabul edilemez bulduğunu kaydeden Anand, "İsrail ile ilişkilerimizi değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
İsrail'e yaptırım uygulanacak mı?
Bakan Anita Anand, Katar’ın Orta Doğu’daki arabuluculuk rolüne de vurgu yaptı.
Kanada’nın İsrail’e karşı herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konusuna da değinen Anand, "Bir sonraki adımlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
Kanada, geçtiğimiz temmuz ayında Filistin devletini tanıyacağını duyurmuştu.