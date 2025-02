ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i hedef alan sözlerinin ardından Kanada'dan Ukrayna'ya destek açıklaması geldi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ülkesi ve müttefiklerinin her zaman Ukrayna'nın yanında olduğunu belirtti

Kanada Başbakanı Trudeau, Ukraynalıların sadece "egemenliklerini ve toprak bütünlüklerini korumak" için değil "80 yıla yakın bir süredir dünya çapında herkesi güvende tutan kurallara dayalı düzeni korumak" için de savaştığını vurguladı.

Rusya'nın sınırlarla ilgili kuralları "kasıtlı ihlal ettiğini" aktaran Trudeau, "Bu nedenle Kanada ve müttefiklerimiz, (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in uluslararası düzeni yasa dışı, ahlaksız ve adaletsiz şekilde ihlal etmesine karşı durma konusunda nettir." ifadelerini kullandı.

Canada will always stand up for Ukraine. pic.twitter.com/UGT7MaDKVa