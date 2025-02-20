ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i hedef alan sözlerinin ardından Kanada'dan Ukrayna'ya destek açıklaması geldi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ülkesi ve müttefiklerinin her zaman Ukrayna'nın yanında olduğunu belirtti

"Kanada, her zaman Ukrayna'nın yanında"

Kanada Başbakanı Trudeau, Ukraynalıların sadece "egemenliklerini ve toprak bütünlüklerini korumak" için değil "80 yıla yakın bir süredir dünya çapında herkesi güvende tutan kurallara dayalı düzeni korumak" için de savaştığını vurguladı.

Rusya'nın sınırlarla ilgili kuralları "kasıtlı ihlal ettiğini" aktaran Trudeau, "Bu nedenle Kanada ve müttefiklerimiz, (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in uluslararası düzeni yasa dışı, ahlaksız ve adaletsiz şekilde ihlal etmesine karşı durma konusunda nettir." ifadelerini kullandı.

Canada will always stand up for Ukraine. pic.twitter.com/UGT7MaDKVa — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 19, 2025

Trudeau, Kanada'nın her zaman Ukrayna'nın yanında olduğunu ve Avrupalı ortaklar ile bir araya gelerek Ukrayna'yı ve dünyayı "güvende tutan kuralları" savunmayı konuşmak için sabırsızlandığını kaydetti.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelere Rusya ile devam edeceğini kaydederek, "Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca kişi gereksiz yere öldü." yorumunu yapmıştı. Trump ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i "diktatörlükle suçlamış ve Ukrayna'da artık seçimlerin yapılmasının zamanının geldiğini söylemişti.

Zelenskiy'i ise Trump'ın açıklamalarını yanıt vermiş ve Trump'ın "Rusya'nın yarattığı dezenformasyon alanında yaşadığını" belirtmişti.